„Es ist schon komisch.“ Als Andrea Köhler der Satz über die Lippen geht, blickt sie in den leeren Konferenzraum, in dem ein paar Minuten zuvor noch so viele Leute saßen. Darunter zwei Jungs, die heuer ihre Ausbildung zum Industriemechaniker beginnen, sowie drei weitere junge Männer, die ihre Lehre bereits erfolgreich abgeschlossen haben. 30 Jahre lang hat Andrea Köhler Heranwachsende auf und bei ihrem Weg in und durch die Berufsausbildung im Ernstthaler Werk der Wiegand-Glashüttenwerke GmbH begleitet. Dieses Mal aber ist es ihr letztes Mal gewesen.