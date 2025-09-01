Ausbildungsstart am Klinikum Suhl: Einschulung für 83 Auszubildende

Unsere Empfehlung für Sie Suhl 3000 PS starten bei Stromnot im Klinikum Ein 21 Tonnen schweres Notstromaggregat wurde jetzt per Kran ins Suhler Klinikum gehievt.

Für den Bau einer neuen Krankenpflegeschule erhielt das Suhler Klinikum schon im Februar 2024 fast sieben Millionen Euro an Fördermitteln. Die Planungen zum Neubau seien weit vorangeschritten, mit dem Spatenstich werde im Frühjahr 2026 gerechnet, teilt Klinikumssprecher Christian Jacob mit. „Die bisherige Pflegeschule war mit ihren zwei Schulräumen und einem Computerkabinett schon seit einiger Zeit an ihre Kapazitätsgrenze geraten.“ Der Neubau werde die Fläche der Schule fast verdreifachen. Er soll als eigenständiges Gebäude auf dem Gelände des Klinikums entstehen und modernste Lehr- und Lernvoraussetzungen bieten.