Ausbildungsstart am Klinikum Suhl: Einschulung für 83 Auszubildende

Am ersten September starten 83 junge Menschen im Suhler Klinikum in ihre Ausbildung. Vor allem Pflegefachleute, aber auch OP-Assistenten, Physiotherapeuten und Altenpfleger lernen künftig im SRH Zentralklinikum Suhl und der SRH Poliklinik. Dazu kommen 34 junge Menschen, die ein freiwilliges Soziales Jahr im Klinikum absolvieren. In der hauseigenen Pflegeschule werden 2025 erstmals Krankenpflegehelfer ausgebildet. Weil die Schule aber bereits seit Längerem an ihre Grenzen stieß, ist ein Neubau geplant.