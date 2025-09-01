 
Ausbildungsstart am Klinikum Suhl Einschulung für 83 Auszubildende

Caroline Berthot

Für 83 junge Menschen beginnt am 1. September ihre Ausbildung am Suhler Klinikum. In der hauseigenen Pflegeschule werden erstmals auch Krankenpflegehelfer ausgebildet.

 
Am 1. September starten auch am Suhler Klinikum die Ausbildungen. Insgesamt 83 Auszubildende lernen künftig in Krankenhaus und Poliklinik. Foto: SRH Zentralklinikum/Christian Jacob

Am ersten September starten 83 junge Menschen im Suhler Klinikum in ihre Ausbildung. Vor allem Pflegefachleute, aber auch OP-Assistenten, Physiotherapeuten und Altenpfleger lernen künftig im SRH Zentralklinikum Suhl und der SRH Poliklinik. Dazu kommen 34 junge Menschen, die ein freiwilliges Soziales Jahr im Klinikum absolvieren. In der hauseigenen Pflegeschule werden 2025 erstmals Krankenpflegehelfer ausgebildet. Weil die Schule aber bereits seit Längerem an ihre Grenzen stieß, ist ein Neubau geplant.

Für 22 Krankenpflegehelfer startet am 1. September ihre einjährige Ausbildung in der Pflegeschule des Klinikums. Dass Theorie und Praxis nun an einem Ort stattfinden und die Schüler für den theoretischen Teil nicht mehr nach Meiningen fahren müssen, sei ein großer Vorteil, sagt Pflege- und Verwaltungsdirektorin Susanne Vohs. „Das Team der Pflegeschule hat die Ausbildung erfolgreich geplant, beantragt und freut sich, mit der ersten eigenen Klasse zu starten.“

Neuer Name und neues Gebäude

Damit starten drei Klassen im Jahreslauf an der Schule: eine Pflegeklasse im September, eine weitere im März sowie die Krankenpflegehilfe-Ausbildung im September. Insgesamt sieben Schulklassen werden parallel unterrichtet. Mit der Erweiterung um die Krankenpflegehilfeausbildung ändert sich auch der Name der Schule im Klinikum – von „Höhere Berufsfachschule für Gesundheits- und Krankenpflege“ zur „Pflegeschule am SRH Zentralklinikum“. Die Namensänderung trage dem breiteren Ausbildungsspektrum Rechnung und entspreche dem Wunsch nach Konkretem, so Susanne Vohs.

Zwei Klassen der Pflegeschule lernen im Verlagsgebäude auf dem Friedberg. Foto: Lars Koch

Inhaltlich orientiert sich die Ausbildung in der Pflegeschule am Core-Prinzip der SRH. Statt Frontalunterricht steht kompetenzorientiertes Lernen im Vordergrund. „Es geht darum, Lerninhalte zu durchdringen und zu verstehen, statt sie auswendig zu lernen. Ziel ist es, nicht nur Fachwissen, sondern auch Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen zu fördern. Der Lernprozess wird dabei immer vom Ziel her gedacht“, erklärt Schulleiterin Kerstin Neumann die Hintergründe des pädagogischen Konzepts. Zu diesem gehörten Lern-Spaces, die im Schulneubau umgesetzt werden sollen.

Für den Bau einer neuen Krankenpflegeschule erhielt das Suhler Klinikum schon im Februar 2024 fast sieben Millionen Euro an Fördermitteln. Die Planungen zum Neubau seien weit vorangeschritten, mit dem Spatenstich werde im Frühjahr 2026 gerechnet, teilt Klinikumssprecher Christian Jacob mit. „Die bisherige Pflegeschule war mit ihren zwei Schulräumen und einem Computerkabinett schon seit einiger Zeit an ihre Kapazitätsgrenze geraten.“ Der Neubau werde die Fläche der Schule fast verdreifachen. Er soll als eigenständiges Gebäude auf dem Gelände des Klinikums entstehen und modernste Lehr- und Lernvoraussetzungen bieten.

Übergangsweise ziehen zwei Klassen der Pflegeschule ab September für ihren Theorieunterricht in das Verlagsgebäude in die Schützenstraße, wo das Klinikum eine halbe Etage für die Schule angemietet hat.

Übernahmeversprechen für Absolventen

Insgesamt 32 Pflegefachleute, 22 Krankenpflegehelfer, sieben Medizinische Fachangestellte, zwei Anästhesietechnische Assistenten, sechs Operationstechnische Assistenten, sechs Medizinische Technologen für Radiologie, eine Medizinische Technologin für Funktionsdiagnostik, vier Physiotherapeuten, zwei Altenpfleger und eine Hebammenstudentin lernen nun im Suhler Klinikum.

Die Berufsaussichten sind exzellent: „Wir geben mit dem Start in die Ausbildung das Versprechen, alle Absolventen in unsere Teams zu übernehmen“, sagt Susanne Vohs. Mehr als 90 Prozent der Absolventen entscheiden sich bereits für einen Berufsstart im SRH Zentralklinikum Suhl.