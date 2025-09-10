Im Ausbildungszentrum für Metallberufe in Eisfeld hat dieser Tage der neue Jahrgang der Azubis begonnen, die Grundlagen für ihren späteren Beruf zu lernen. 23 junge Leute haben in den Industriebetrieben der Region ihre Lehre aufgenommen und werden zunächst in Eisfeld zusammen Praxis sammeln, bevor sich später in ihrer Laufbahn die Spezialisierung anschließt. Für 21 Firmen zwischen Meiningen und Neuhaus-Schierschnitz übernimmt die Eisfelder Institution die Grundausbildung der Lehrlinge. Gerade ist der Industrieofenbauer Eliog aus Römhild neu dazugekommen. Das Ausbildungszentrum wird dabei vom Hildburghäuser Bildungszentrum (HBZ) und den Industriepartnern getragen. Über alle Lehrjahre betrachtet sind es derzeit 61 Azubis, die in Eisfeld lernen.