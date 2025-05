Zum 25. Mal verlieh die Handwerkskammer Südthüringen im Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) Rohr-Kloster den Ausbildungspreis „Stift“ an 26 Ausbildungsunternehmen, darunter an vier Betriebe aus dem Landkreis Hildburghausen. Teilnehmen an der Auslese, um die Auszeichnung zu erhalten, können lediglich Unternehmen, deren Lehrlinge die Gesellen- und Abschlussprüfungen mit der Note 2 und besser abgelegt haben. Dabei kann pro Jahr immer nur ein Ausbildungsunternehmen je Ausbildungsberuf eine solche Auszeichnung erhalten. Das macht den Preis für Handwerksbetriebe wertvoll, da er ein Gütesiegel für eine ausgezeichnete Nachwuchsarbeit im Handwerk darstellt.