Ausbildungsmodell im Handwerk: Was Thüringer Handwerkergymnasien jungen Leuten bieten

Erfurt (dpa/th) - Die Ausbildung an Thüringer Handwerkergymnasien ist zunehmend gefragt - ihre Zahl steigt. Inzwischen gebe es sieben dieser Schulangebote im Freistaat. Sie bieten neben dem Abitur auch Lehrinhalte, die bei einer Meisterausbildung anerkannt würden, sowie Praxiserfahrung im Handwerk, sagte der Geschäftsführer des Thüringer Handwerkstags, Thomas Malcherek, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Das eröffnet viele berufliche Perspektiven und führt nach einer Berufsausbildung schneller zum Meisterbrief."