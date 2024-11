Wenn am Donnerstag die Future.gram – die gemeinsame Ausbildungsmesse von Landkreis Hildburghausen und HCS-Medienwerk eröffnet wird, dann ist auch Freies Wort mit dabei. Am Infostand unseres Verlages werden wir nicht nur über die eigenen Ausbildungsberufe informieren. Wir werden am Donnerstag vor Ort auch einen Teil der aktuellen Tageszeitung produzieren. Etwa 50 Unternehmen und Institutionen präsentieren sich auf der Ausbildungsmesse in der Turnhalle der Hildburghäuser Berufsschule. Am Donnerstag ist die Messe von 9 bis 15.30 Uhr und am Freitag von 9 bis 14 Uhr geöffnet.