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Ausbildungsmarkt Wo Lehrstellen in Thüringen noch gute Chancen bieten

Zwischen Wunschberuf und freien Lehrstellen klafft oft eine Lücke. Wo in Thüringen noch Plätze frei sind und welche Hilfen Jugendlichen bei der Suche nutzen können.

Ausbildungsmarkt: Wo Lehrstellen in Thüringen noch gute Chancen bieten
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Rein rechnerisch gibt es in Thüringen nicht genügend Bewerberinnen und Bewerber, um alle gemeldeten Ausbildungsplätze zu besetzen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Erfurt/Halle (dpa/th) - Wenige Wochen vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres suchen in Thüringen noch tausende Jugendliche eine Lehrstelle. Zugleich gibt es aber weiterhin zahlreiche freie Ausbildungsplätze. Wo noch Plätze offen sind und worauf Bewerber achten sollten:

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Wie ist die Lage auf dem Thüringer Ausbildungsmarkt?

Im Freistaat waren im Juni noch 3.099 Bewerberinnen und Bewerber auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Dem standen 4.226 offene Stellen gegenüber. Insgesamt waren nach Angaben der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit 7.125 Bewerberinnen und Bewerber sowie 9.591 Ausbildungsstellen gemeldet.

Was ist der Grund für die vielen freien Ausbildungsplätze?

Nach Einschätzung der Arbeitsagentur passen Angebot und Nachfrage oft nicht zusammen. Rein rechnerisch gibt es zwar mehr Ausbildungsstellen als Bewerber. Doch viele Jugendliche suchen nicht in den Berufen oder Regionen, in denen besonders viele Stellen frei sind. 

Welche Berufe sind bei Jugendlichen besonders gefragt?

Die Liste der Wunschberufe ist seit Jahren relativ ähnlich: Zu den beliebtesten Berufen der Bewerberinnen und Bewerber in Thüringen zählen Bürokaufmann oder -kauffrau, Kfz-Mechatroniker und Verkäufer oder Verkäuferin. Auch medizinische Fachangestellte, Kaufleute im Einzelhandel und Fachinformatiker stehen hoch im Kurs. 

In welchen Berufen sind die Chancen derzeit besonders gut?

Besonders viele offene Ausbildungsstellen gibt es laut Arbeitsagentur im Verkauf. Dort waren 871 betriebliche Lehrstellen noch nicht vergeben. Es folgen Berufe in der Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und im Güterumschlag mit 269 sowie Maschinenbau- und Betriebstechnik mit 199 offenen Lehrstellen. Wer bei der Berufswahl flexibel ist, hat dort derzeit besonders gute Karten.

Wo ist die Konkurrenz besonders groß?

Deutliche Unterschiede gibt es zwischen Regionen und Berufen: Im Wartburgkreis kommen etwa auf 100 betriebliche Ausbildungsstellen 132 Bewerberinnen und Bewerber, im Saale-Orla-Kreis dagegen nur 38. Auch je nach Beruf ist die Lage sehr unterschiedlich. In der Körperpflege etwa kommen rechnerisch 1.242 Bewerberinnen und Bewerber auf 100 betriebliche Stellen. Dazu zählen unter anderem Friseur- und Kosmetikberufe. Im Lebensmittelverkauf sind es dagegen nur zwölf.

Welche Hilfe gibt es für Jugendliche ohne Lehrvertrag?

Unterstützung bietet die Berufsberatung der Arbeitsagentur. In Thüringen sind dafür derzeit 99 Berufsberaterinnen und Berufsberater im Einsatz. Sie helfen auch dabei, Alternativen zum Wunschberuf zu finden.

Welche weiteren Angebote gibt es?

Als Brücke in eine Ausbildung nennt die Arbeitsagentur etwa die Einstiegsqualifizierung - ein sozialversicherungspflichtiges Langzeitpraktikum. Hinzu kommt die assistierte Ausbildung, mit der Jugendliche während ihrer Lehre unterstützt werden, um einen erfolgreichen Abschluss zu gewährleisten. Außerdem gibt es berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, die dabei helfen, sich gezielt auf eine Ausbildung vorzubereiten.

Wie bewertet die Arbeitsagentur die Entwicklung?

"Die anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage spiegelt sich auch am Ausbildungsmarkt wider. Viele Unternehmen agieren derzeit zurückhaltender und melden weniger Ausbildungsstellen als in den Vorjahren", erklärte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen, Markus Behrens. Gleichzeitig bleibe der Nachwuchsmangel die zentrale Herausforderung. Deshalb komme es jetzt in der heißen Phase darauf an, alle Potenziale zu nutzen, betonte Behrens. Dabei seien auch die Betriebe gefordert, bei der Auswahl ihrer Azubis offen und flexibel zu bleiben.

Was fällt überdies auf?

Erstmals waren unter den Bewerberinnen und Bewerbern in Thüringen mehr als 1.000 Jugendliche ausländischer Herkunft. Ihre Zahl stieg nach Angaben der Arbeitsagentur binnen eines Jahres um 22,4 Prozent auf 1.076.