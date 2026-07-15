Ausbildungsmarkt: Wo Lehrstellen in Thüringen noch gute Chancen bieten

Wie bewertet die Arbeitsagentur die Entwicklung?

"Die anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage spiegelt sich auch am Ausbildungsmarkt wider. Viele Unternehmen agieren derzeit zurückhaltender und melden weniger Ausbildungsstellen als in den Vorjahren", erklärte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen, Markus Behrens. Gleichzeitig bleibe der Nachwuchsmangel die zentrale Herausforderung. Deshalb komme es jetzt in der heißen Phase darauf an, alle Potenziale zu nutzen, betonte Behrens. Dabei seien auch die Betriebe gefordert, bei der Auswahl ihrer Azubis offen und flexibel zu bleiben.