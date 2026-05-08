Modellbahnen und Gleise sind an diesem Freitagvormittag gleich an mehreren Stellen in der Halle zu finden – als Produkt des Modelleisenbahnherstellers Piko in real und symbolisch am Stand des Thüringer Gleisbaus. Beide Unternehmen sind auf der Fachkräftemesse Famos vertreten. Über zwei Tage bietet die Schau in der Eishalle des Sonneberger Sonnebades einen Überblick über Ausbildungsmöglichkeiten für junge Leute zwischen Rennsteig und Obermain. „Wenn wir nicht ausbilden, haben wir auch keinen Wohlstand mehr“, sagt Piko-Geschäftsführer Rainer Landwehr. Er selbst zeichnet nach, wie er das Geschäft von der sprichwörtlichen Pike auf gelernt hatte. Karriere und Aufstieg sind bei manchem Ausbildungsplatz mit eingepreist. Ob Sparkasse oder Medinos-Klinik, Maschinenbaubetriebe wie Tira, Kunststoffverarbeiter, Landratsamt, Stadtverwaltung, Polizei in Land und Bund oder Bundeswehr, es kam ein ziemlich breites Spektrum an beruflichen Perspektiven zusammen.