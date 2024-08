Erlebniswelt in Meiningen Gleich Druck auf den Kessel

Aus Erfurt, dem Vogtland und Brandenburg kamen die ersten Besucher am Samstag in die Dampflok-Erlebniswelt. Der Andrang war groß, eine Stunde lang riss der Gästeschar am Einlass nicht ab. Wie kommt die Ausstellung an?