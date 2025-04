Besonders hoch im Kurs stehen bei den Jugendlichen den Angaben nach Berufe in der Fahrzeugtechnik, in der Verwaltung sowie bei Arzt- und Praxishilfen. Hingegen gab es vor allem im Bau, in der Lagerwirtschaft und im Verkauf mehr gemeldete Stellen als Bewerber. Dabei sei nicht allen jungen Menschen klar, wie der Alltag in den Berufen wirklich aussehe. So hätten sich auch die vermeintlich wenig attraktiven Handwerksberufe verändert, hieß es weiter.