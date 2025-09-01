 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Ilmenau

  6. Annäherungsversuch im Ilm-Kreis

Ausbildungsmarkt im August Annäherungsversuch im Ilm-Kreis

Die Zahlen vom Ausbildungsmarkt im Ilm-Kreis für August offenbaren: Es gibt immer noch mehr offene Plätze als potenzielle Bewerber. Aber man nähert sich an ...

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Ausbildungsmarkt im August: Annäherungsversuch im Ilm-Kreis
1
Dieser Betrieb würde im Ilm-Kreis gleich mehrere Ausbildungswünsche erfüllen ... Foto: Imago/Chromeorange

„Kein junger Mensch darf verloren gehen, denn die Ausbildungssuchenden von heute sind die potenziellen Fachkräfte von morgen. Es ist nicht zu spät, noch in diesem Jahr eine Ausbildung oder ein (duales) Studium zu beginnen. Nutzt die Chancen, die sich euch bieten! Viele Unternehmen haben nach wie vor freie Ausbildungsplätze. Wer Unterstützung benötigt, kann sich an die Beraterinnen und Berater der Arbeitsagentur wenden“, rät Irena Michel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte.

Nach der Werbung weiterlesen

419 interessierte Bewerber

Wie ihre Institution mitteilt, waren im Ilm-Kreis bis August insgesamt 419 Interessierte als Bewerberinnen oder Bewerber für eine Ausbildungsstelle oder ein duales Studium bei der Berufsberatung gemeldet, darunter befanden sich 42 Jugendliche mit Migrationshintergrund.

https://www.insuedthueringen.de/inhalt.ausbildungsmarkt-ilm-kreis-viele-offene-ausbildungsstellen-doch-zu-wenige-bewerber.e430c907-e25b-40d4-844b-bb5d5e6e5416.html

Von den 419 Bewerbern waren zahlenmäßig 14 Personen, das sind vier Prozent, mehr als im August 2024 gemeldet. Davon suchen aktuell 86 Bewerber aktiv nach einer Ausbildung oder einem dualen Studium. Alle anderen Bewerber haben sich bereits für ein Angebot entschieden oder eine andere Alternative für sich gefunden.

Was sie alles werden wollen:

Diese Jugendlichen suchen schwerpunktmäßig noch eine Ausbildung beziehungsweise ein duales Studium als Verkäufer/in, Kaufmann/-frau (Büromanagement), Kfz-Mechatroniker/in (Pkw-Technik), Medizinische/r Fachangestellte/r, Fachinformatiker/in (Systemintegration), Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Verwaltungsfachangestellte/r (Kommunalverwaltung), Landwirt/in, Verfahrensmechaniker/in (Glastechnik) und Mechatroniker/in.

670 gemeldete offene Stellen

Die regionalen Unternehmen haben bisher 670 Ausbildungs- und duale Studienplätze gemeldet, das sind 107 Stellen beziehungsweise 14 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Rein rechnerisch kommen damit auf 100 Stellen 63 Bewerberinnen und Bewerber. Aktuell sind 184 Ausbildungs- und duale Studienplätze frei, vor allem in den Berufen Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Zerspanungsmechaniker/in, Fachkraft Lagerlogistik, Fachlagerist/in und Berufskraftfahrer/in. Die Berufs- und Studienberatung ist von überall telefonisch und per Videotelefonie erreichbar und bietet individuelle Beratungen an. Die telefonische Hotline lautet (0800) 4 5555 00.