Ausbildungsmarkt im August: Annäherungsversuch im Ilm-Kreis

„Kein junger Mensch darf verloren gehen, denn die Ausbildungssuchenden von heute sind die potenziellen Fachkräfte von morgen. Es ist nicht zu spät, noch in diesem Jahr eine Ausbildung oder ein (duales) Studium zu beginnen. Nutzt die Chancen, die sich euch bieten! Viele Unternehmen haben nach wie vor freie Ausbildungsplätze. Wer Unterstützung benötigt, kann sich an die Beraterinnen und Berater der Arbeitsagentur wenden“, rät Irena Michel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte.