Von der einen Seite arbeitet man sich an Berufe in Industrie und Handwerk heran, von der anderen Seite an die Ausbildung im Gesundheitswesen. „Wendebroschüre“ hat Christiane Herrmann, unter anderem Koordinatorin im Projekt Agathe, diese Broschüre genannt, an der sie mitgearbeitet hat. Es geht um Firmen im Ilm-Kreis, um Berufsbilder und Ausbildungswege. Es geht um die Pflegeberufe mit viel Potenzial und hohem Bedarf. Sie nennt Zahlen.