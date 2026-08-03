Zwickau/Leipzig (dpa/sn) - Kennen Sie Lufthaken, Kümmelspalter oder Froschhaar-Pinsel? Wer früher eine Lehre in Industrie, Handwerk oder Verwaltung begann, wurde von Ausbildern und Kollegen gern humorvoll auf die Schippe genommen. Dann wurde der oder die Neue schon einmal losgeschickt, den Rahmen fürs Blutbild zu holen, Ersatzblasen für die Wasserwaage, die Gewerbesteuermesslatte oder das Steuerhinterziehungsformular. Wenn der Lehrling dann tatsächlich loszog, hatten seine neuen Kollegen ihre Freude. Gibt es solche Bräuche zum Ausbildungsstart heute noch in Sachsen?