Unterricht mal nicht im Klassenzimmer, sondern in der Turnhalle. Und nicht die Lehrerin eröffnete um acht Uhr die Unterrichtsstunde, zu ihnen gekommen war Schmalkalden-Meiningens Landrätin Peggy Greiser. Sie stand den Mädchen und Jungen der zehnten Klasse für ein Gespräche zur Verfügung, in dem es vor allem um ihre Berufschancen geht. Ihr letztes Schuljahr in der Regelschule Am Kiliansberg in Meiningen hat ja bereits begonnen. Wie es dann für sie dann weitergeht im Sommer nächsten Jahres, ist für viele von ihnen derzeit eine der zentralen Fragen. Sie bei dieser Entscheidung über ihren künftigen Lebensweg nicht allein zu lassen, dafür engagiert sich – neben vielen anderen – auch die Landrätin.