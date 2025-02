Erfurt (dpa/th) - Einen Job im Wald können sich etliche junge Menschen in Thüringen vorstellen. "Während in anderen Ausbildungsberufen die Nachfrage stagniert, erfreuen sich unsere Ausbildungsangebote seit Jahren ungebrochener Beliebtheit", sagte der Vorstand der Landesforstanstalt Thüringenforst, Volker Gebhardt. Allein auf die 24 Ausbildungsplätze zum Forstwirt hätten sich dieses Jahr 160 Menschen beworben. Die Zahl habe sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Als Grund für den Boom sieht Thüringenforst unter anderem die Vielfältigkeit des Berufs und den Arbeitsort Wald.