Ausbildung: Viele Firmen kürzen Ausbildungsplätze – Bewerber fehlen oft

Dresden (dpa/sn) - Die anhaltend schlechte Geschäftslage vieler Unternehmen wirkt sich nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden inzwischen auch auf die Nachwuchsplanung aus. Bei einer Umfrage unter 263 Firmen im IHK Bezirk Dresden meldete rund ein Drittel ein reduziertes Angebot an Ausbildungsplätzen, wie die Kammer mitteilte. Etwa die Hälfte halte es konstant, lediglich 12 Prozent weiteten das Angebot aus. Zugleich konnten 52 Prozent der Befragten nicht alle angebotenen Plätze besetzen.