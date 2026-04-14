Nürnberg - Der Abbruch einer Ausbildung kommt einer neuen Studie zufolge teuer - vor allem für junge Leute aus sozial schwächeren Familien. "Jugendliche, die ihre Ausbildung aufgrund einer anderen attraktiven Ausbildung oder Beschäftigung abbrechen, erzielen in den zehn Jahren nach Abbruch im Durchschnitt etwa die Hälfte des Einkommens vergleichbarer Absolventinnen und Absolventen", heißt es im Ergebnis einer gemeinsamen Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, der Universitäten Bamberg und Bielefeld sowie des schwedischen Instituts für Sozialforschung.