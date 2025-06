Am Sonnabend, 14. Juni, wird im Congress Centrum Suhl (CCS) zur Berufsinformationsmesse, der größten Ausbildungsmesse des Jahres in der Region eingeladen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen lädt zum nun schon 30. Jubiläum der Messe für junge Leute ein und dem Ruf der IHK folgen in diesem Jahr immerhin rund 120 Ausbildungsbetriebe.