Ausbildung Steigende Ausbildungszahlen im Handwerk

Berlin - Im Handwerk steigen gegen den Trend in der Gesamtwirtschaft die Ausbildungszahlen. Handwerkspräsident Jörg Dittrich sprach von einem Lichtblick in einer insgesamt schwierigen Lage. "Wir steuern auf das vierte Jahr in Folge mit steigenden Neuvertragszahlen zu", sagte Dittrich der Deutschen Presse-Agentur. Zwischen Januar und Juni 2026 seien bereits knapp 67.800 neue Ausbildungsverträge in die Lehrlingsrollen eingetragen - über 3.160 Verträge beziehungsweise 4,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.