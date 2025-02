Ausbildung: Ramelow: Will Bahn-Ausbildungszentrum nach Thüringen holen

In den Vorstand der Genossenschaft wurde in der vergangenen Woche unter anderem der frühere Vorsitzende der Gewerkschaft der Lokführer, Claus Weselsky, gewählt. Ramelow hat Erfahrungen als Schlichter bei Bahn-Tarifkonflikten. Die Genossenschaft wolle sich vor allem als Ausbildungsunternehmen profilieren und so die Zukunft des Schienenverkehrs mitgestalten, so Ramelow.