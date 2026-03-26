Ausbildung: Metall- und Elektroindustrie bildet weniger Lehrlinge aus

München (dpa/lby) - Die Metall- und Elektroindustrie bildet nach jahrelanger Krise erheblich weniger Lehrlinge aus: Im vergangenen Jahr schlossen die Unternehmen des wichtigsten Industriezweigs in Bayern 13.398 Ausbildungsverträge ab, im Vergleich zum Vorjahr ein starker Rückgang um knapp 11 Prozent. In diesem Jahr erwarten die beiden Arbeitgeberverbände bayme und vbm weiter sinkende Zahlen mit einem Minus von acht Prozent. Die beiden Verbände führen das nicht nur auf die schlechte wirtschaftliche Lage zurück, sondern auch auf den demografischen Wandel.