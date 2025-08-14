Es passiert gar nicht mal so selten, dass sich schon relativ früh im Berufsleben eines jungen Menschen zeigt, ob aus ihm oder ihr vielleicht mal jemand wird, der andere mitreißen möchte – und das vielleicht sogar kann. Schon bei den ersten Projektarbeiten in Gruppen während einer Ausbildung zum Beispiel, sagt Thomas Heimann, gebe es immer wieder Situationen, in denen Einzelne sich als diejenigen herauskristallisieren, die Dinge koordinieren, die Pläne machen, die andere anleiten. Nach den Erfahrungen, die der Leiter Ausbildung International bei Wago gemacht hat, gilt es dann, auf solche jungen Menschen in den Folgejahren besonders gut aufzupassen, sie immer weiter, in immer komplexere Projekte einzubinden, auch schon während der Ausbildung. „Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf“, sagt Heimann.