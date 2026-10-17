Ausbildung Jakob und die Liebe zum Klavier

Jakob Schulz arbeitet in der sechsten Generation bei Piano-Schulz in Wiesbaden. Das ist der Betrieb, in dem Fiedler ausgebildet wird. "Wer die Kombination aus fachlichem Können, musikalischem Gehör, Kommunikationsstärke und Einfühlungsvermögen mitbringt, hat in diesem Beruf sehr gute Perspektiven", ergänzt Schulz.

Handwerk, das verbindet

Vor dem Laden steht ein Straßenklavier. Manchmal gehört es zu Fiedlers Aufgaben, das Klavier direkt vor der Tür zu bearbeiten. "Wenn man das Klavier dann aufhat, schaut Jung und Alt rein", schildert Fiedler. "Wow, ich sehe das gerade zum ersten Mal" oder "Fehlen da nicht die Tasten?" seien typische Reaktionen.

Die Liebe zur Musik

Neben der Faszination für das Klavier hat auch die Liebe zur Musik Fiedler zu seiner Ausbildung gebracht. "Ich denke man assoziiert mit Klavierbau auch immer ein Stück weit diese Verschmelzung zwischen Handwerk und Musik." Im Alltag sei es definitiv mehr Handwerk - vom Sägen über Hobeln bis hin zum Festziehen der Schrauben. "Wenn das Klavier dann fertig gestimmt ist, dann kann es angespielt und getestet werden." Da helfe ein wenig musikalisches Gefühl.

Dieses Gefühl hat Fiedler laut seinem Ausbilder. Außerdem ist er selbst Künstler und macht Musik. "Nach der Arbeit setze ich mich oft noch hin und nehme meine Musik auf. Der Klang eines Flügels ist da natürlich unschlagbar."

Blick in die Zukunft

Jakob Schulz schätzt die Berufsaussichten für Klavierbauerinnen und Klavierbauer als gut ein. Es gehe "um ein sehr spezialisiertes Handwerk", indem "qualifizierte Fachkräfte gefragt sind", beschreibt Schulz. Zwar gehe der Markt für Neuinstrumente in Deutschland seit Jahren zurück, gleichzeitig sorge aber die Langlebigkeit von Klavieren für den langfristigen Bedarf des Handwerks.

Auf die Frage, ob die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz seine Entscheidung für das Handwerk beeinflusst habe, lächelt Fiedler. Ein Klavier habe über mehrere tausend Teile und sei wahnsinnig individuell. "Und für diese kleinteiligen Reparaturen kannst du nicht einfach ein Wundermittel mit der KI als Software herzaubern." Für Fiedler steht fest: Solche kleinteiligen Reparaturen werden Menschen noch eine Zeit lang besser erledigen können.