Es ist nicht oft der Fall, dass die Simson Private Akademie (kurz SPA) Besuch aus dem Erfurter Ministerium bekommt. Umso wichtiger war es für Geschäftsführer Max Reumschüssel und Projektmitarbeiterin Jana Endter, Ministerin Katharina Schenk ihre Wünsche und Bitten mitzugeben. Schenk ist Thüringer Ministerin für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie. Die Bildungsstätte – mit Hauptsitz in Suhl und zweitem Standort in Viernau – berichtet von ihrem Projekt, junge Menschen aus Usbekistan in lokale Unternehmen zu integrieren.