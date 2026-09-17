Mit 53 noch einmal die Schulbank drücken? Für Katharina Böck ist das kein Umweg, sondern die Erfüllung eines langersehnten Wunsches.
Ausbildung in Suhl Berliner Goldschmiedin wird Graveurin
Celine Balhas 17.09.2026 - 12:00 Uhr
Katharina Böck ist Goldschmiedin und führt gemeinsam mit ihrem Mann die älteste Schmiede Berlins. Nun aber hat es sie nach Suhl verschlagen, um sich einen Lebenstraum zu erfüllen.
Mit 53 noch einmal die Schulbank drücken? Für Katharina Böck ist das kein Umweg, sondern die Erfüllung eines langersehnten Wunsches.