„Ich wusste vorher gar nicht, dass man in Ilmenau Pflegeberufe lernen kann. Ich bin davon begeistert“, sagt eine Jugendliche. Zusammen mit ihren Eltern ist sie am Samstag aus Gillersdorf zum GAW-Institut für berufliche Bildung am Vogelherd angereist, um das Angebot der Einrichtung kennenzulernen. Zuvor hatte die Familie nach einer Ausbildungsstelle in Erfurt gesucht, doch Ilmenau sei deutlich näher.