Ausbildung im Kirchenkreis: Beim Kurs in der Rhön sehr wohlgefühlt

Krönender Abschluss war das Singspiel „Kirchenjahr-Express – wenn Holzwürmer auf Reisen gehen“ von und mit Gabi und Amadeus Eidner in der St.-Michael-Kirche Neidhartshausen. Die beiden christlichen Liedermacher aus Chemnitz nahmen die Zuschauer mit Volldampf auf eine Reise durch die bedeutendsten kirchlichen Feiertage wie zum Beispiel Weihnachten, Ostern und Pfingsten und brachten dabei so manchen Gast zum Schmunzeln. Sie schlüpften in die Rollen der Holzwürmer Bohra & Bohris. Mit viel Charme und auf kindgerechte Weise vermittelten sie die geistlichen Inhalte, Bräuche und Traditionen dieser Feste. Auch die KiLeiCa-Teilnehmender waren in das Singspiel eingebunden und konnten dabei zeigen, was sie in den vergangenen Tagen gelernt hatten.