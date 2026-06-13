Ausbildung im Handwerk: Sachsen stärkt Ausbildung und Meisterqualifikation

Dresden (dpa/sn) - Das sächsische Wirtschaftsministerium möchte die Ausbildung und Qualifikation stärken und hat dabei das Handwerk besonders im Blick. "Eine gute Ausbildung eröffnet jungen Menschen hervorragende Perspektiven. Gerade in Zeiten von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz bleibt klar: Viele Leistungen im Handwerk lassen sich nicht einfach automatisieren", sagte Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Künstliche Intelligenz könne nun einmal keinen Kabelbaum binden, Gebäudetechnik installieren oder Industrieanlagen warten.