Ausbildung im Handwerk: Sachsen stärkt Ausbildung und Meisterqualifikation

Minister: Angehende Fachkräfte brauchen beste Bedingungen

"Handwerk braucht Fachkräfte - und Fachkräfte brauchen eine gute Ausbildung. Wer sich für eine berufliche Laufbahn entscheidet, soll in Sachsen die besten Bedingungen für Ausbildung und Aufstieg finden", betonte der Minister. Am kommenden Donnerstag will er sich moderne Ausbildung und Möglichkeiten für einen beruflichen Aufstieg in der Praxis ansehen - im Zentrum für Aus- und Weiterbildung Leipzig sowie beim Handwerksunternehmen Elektro-Anlagenbau Rübner GmbH und Co. KG in der Messestadt.