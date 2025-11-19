Ausbildung im Fokus: Messe Future.Gram in Hildburghausen startet

Zwischen Werkzeugkoffern und unzähligen Bannern wächst in der Turnhalle der Hildburghäuser Berufsschule in der Wiesenstraße Schritt für Schritt die dritte Auflage der Ausbildungsmesse Future.Gram. Am Mittwoch richten viele der teilnehmenden Unternehmen bereits ihre Stände ein, sortieren Infomaterial und geben der sonst so nüchternen Turnhalle ein lebendiges Gesicht. Die Atmosphäre wirkt voller Vorfreude: Schon morgen strömen hunderte Schüler durch die Türen und legen den Grundstein für ihre Zukunft.