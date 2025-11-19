 
Ausbildung im Fokus Messe Future.Gram in Hildburghausen startet

Maximilian Junker

Heute entsteht der Messeplatz, morgen beginnt die Zukunft. Die Ausbildungsmesse Future.Gram in Hildburghausen verschafft Schülern direkten Kontakt zu Unternehmen.

1
Die Haba Familygroup ist in diesem Jahr zum ersten Mal bei der Ausbildungsmesse in Hildburghausen dabei. Foto: Maximilian Junker

Zwischen Werkzeugkoffern und unzähligen Bannern wächst in der Turnhalle der Hildburghäuser Berufsschule in der Wiesenstraße Schritt für Schritt die dritte Auflage der Ausbildungsmesse Future.Gram. Am Mittwoch richten viele der teilnehmenden Unternehmen bereits ihre Stände ein, sortieren Infomaterial und geben der sonst so nüchternen Turnhalle ein lebendiges Gesicht. Die Atmosphäre wirkt voller Vorfreude: Schon morgen strömen hunderte Schüler durch die Türen und legen den Grundstein für ihre Zukunft.

Seit 2023 veranstaltet der HSCB-Verlag, der unter anderem die Lokalzeitung „Freies Wort“ herausgibt, die Messe Future.Gram in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hildburghausen. Am Donnerstag, dem 20. November, von 9 bis 15.30 Uhr und am Freitag, dem 21. November, von 8.30 bis 13 Uhr präsentieren über 50 Aussteller ihre Ausbildungsberufe, Karrierewege und Einstiegsmöglichkeiten.

Viele Unternehmen haben ihre Stände am Mittwochvormittag bereits aufgebaut. Bis zum Messestart am Donnerstag ist noch einiges zu tun. Foto: Maximilian Junker

Über 1500 Jugendliche aus dem Landkreis und darüber hinaus haben diese Chance in den vergangenen zwei Jahren genutzt, um direkt mit Betrieben, Bildungseinrichtungen, Behörden und Verbänden ins Gespräch zu kommen.﻿

Der Fokus liegt dabei nicht auf langatmigen Vorträgen, sondern auf kurzen Wegen, offenen Gesprächen und praxisnahen Einblicken. Die Besucher tauchen während der Messe in eine breite Palette von Berufsfeldern ein: Öffentlicher Dienst, Gesundheits- und Sozialberufe, Handwerk, Industrie – vom regional verwurzelten Mittelständler bis zum überregional bekannten Unternehmen stehen engagierte Teams bereit, um den Schülerinnen und Schülern Chancen aufzuzeigen, Fragen zu klären und echte Perspektiven zu öffnen.

Intensiv vorbereitet

„Auch dieses Jahr findet wieder das beliebte Job-Speed-Dating statt, bei dem persönliche Kontakte mit Personalverantwortlichen der teilnehmenden Unternehmen geknüpft werden können“, erklärt Andreas Heinkel, der Geschäftsführer der Verlagsgruppe HCSB. Die Aussteller haben sich intensiv darauf vorbereitet, Wege in den Berufseinstieg sichtbar zu machen und direkte Kontakte wachsen zu lassen.Alle Informationen und Profile der teilnehmenden Unternehmen sind zu finden unter: https://start.futuregram-messe.de/