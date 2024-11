Ausbildung im Fokus „Die Zukunft könnte heute beginnen“

Hildburghausens Bürgermeister Patrick Hammerschmidt sieht es als elementare Aufgabe an, in der Region für die Region auszubilden, bietet mittlerweile in seiner Verwaltung Praktika an, um Einblicke in die Aufgabenbereiche eines Rathauses zu geben. „Wir wollen junge Leute hier halten und so die Region stärken. Die Future.Gram ist ein bedeutendes Medium, um die Bandbreite der Ausbildungsberufe in der Stadt Hildburghausen und der Region zu präsentieren“, erklärte er zur Messeeröffnung, bevor er während eines Messerundganges in Kontakt mit einigen Ausstellern kam.