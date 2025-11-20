Ein eigenes Bolognese-Gewürz bei Fuchs-Gewürze, eine Spardose bei Kaeser oder einen personalisierten Handyhalter von Haba. Viele dieser Angebote halten die Aussteller auf der Ausbildungsmesse Future.Gram für die Schüler bereit. Während die Schüler an ihren Kreationen arbeiten, stellen die Mitarbeiter ihre Unternehmen vor und erklären Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten. Über 50 Aussteller präsentieren sich am Donnerstag und Freitag zur dritten Auflage der Ausbildungsmesse Future.Gram in der Turnhalle der Hildburghäuser Berufsschule.