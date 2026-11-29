Welcher Beruf passt zu mir, und welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es in der Region? Antworten auf diese Fragen sollen Jugendliche im Wartburgkreis künftig noch leichter finden. Das Staatliche Berufsschulzentrum (SBSZ) „Heinrich Ehrhardt“ Eisenach arbeitet dafür mit dem Ausbildungs-Navi und der Wirtschaftsförderung des Wartburgkreises zusammen. Die Hintergründe der Kooperation erklärt Jennifer Schellenberg, Sprecherin des Landratsamtes, in einer Mitteilung an die Redaktion.