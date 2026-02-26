Ein Raum, wie man ihn sonst nur aus Krimis kennt: Auf der einen Seite Tisch, Stühle, nüchternes Licht. Auf der anderen Seite ein Spiegel, der keiner ist. Im Verhörraum im Bildungszentrum der Thüringer Polizei trennt ein venezianischer Spiegel die Rollen klar voneinander: Die einen sitzen „drin“, die anderen beobachten „draußen“. Dann wird getauscht. Für die elf Interessenten beim Schnuppertag der Landespolizeiinspektion Suhl ist genau das der Moment, in dem aus einer vagen Vorstellung plötzlich Realität wird.