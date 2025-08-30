Mehr als 30 Unternehmer kamen im Business Vital Hotel Suhl zusammen, um über Strategien zur Fachkräftesicherung und aktuelle Standortfragen zu diskutieren. Ein Höhepunkt war die Besichtigung der Simson Private Akademie, die als Schlüsselakteur in der regionalen Wirtschaft gilt. Ihr Modellprojekt mit Usbekistan zeigt, wie internationale Fachkräfte erfolgreich integriert werden. Die Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Oberzentrum Südthüringen nutzte die Gelegenheit, die Anliegen der Betriebe aufzunehmen und konkrete nächste Handlungsschritte abzustimmen.