Einen Ausbildungsplatz zu finden, ist das heute ein Problem? Für einen bestimmten Personenkreis ist es das. Kai Michaelis, Vorstand der Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald in Schleusingen, runzelt die Stirn. In der außerbetrieblichen Berufsausbildung, die von der Stiftung in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit angeboten wird, gibt es Wartelisten. Vor ein paar Jahren was das noch nicht der Fall. „Der Bedarf wächst und wächst“, sagt er.