München (dpa/lby) - In Bayern sind von Sonntag an etwa 200 mehr ausgebildete Polizisten und Polizistinnen im Einsatz. Insgesamt 663 Beamten werden im September den verschiedenen Verbänden der Landespolizei zugewiesen, wie das bayerische Innenministerium in München mitteilte. Ziehe man die Beamten ab, die in den Ruhestand gehende Ermittler ersetzen sollen, bleibe ein Plus von 205 Kräften, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Damit stärke der Freistaat die Präsenz der Polizei.