Seit 2019 müssen Thüringer bei grundhaften Straßenausbauarbeiten keine anteiligen Ausbaubeiträge mehr zahlen – nach 30 Jahren Beitragspflicht war diese von der Landesregierung abgeschafft worden. Seither übernimmt der Freistaat den jeweiligen Anteil, den die Anlieger sonst hätten aufbringen müssen. Städte und Kommunen müssen entsprechende Anträge stellen, in denen die Baukosten aufgeführt sind – je nach Klassifizierung der Straße und Beteiligung der Gemeinde oder Stadt an den Kosten wird dann eine Erstattung ausgezahlt.