Ausbau der Landarztprämie: Mehr Geld für Ärzte auf dem Land

München (dpa/lby) - Mit zusätzlichen Prämien will die bayerische Staatsregierung künftig noch mehr Ärztinnen und Ärzte von einer Praxiseröffnung auf dem Land überzeugen. Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) will die Landarztprämie erweitern, um Anreize zu schaffen, die die medizinische Versorgung auf dem Land sicherstellen sollen. Zu den bisherigen maximal 60.000 Euro können noch weitere Prämien hinzukommen – bis zu 150.000 Euro insgesamt können Ärztinnen und Ärzte für eine Praxiseröffnung in besonders strukturschwachen Regionen mit einem drohenden oder bereits bestehenden Ärztemangel erhalten.