Ausbau der Landarztprämie: Mehr Geld für Ärzte auf dem Land

Neben dem Geld, das vom Land kommt, gibt es noch eine Prämie der kassenärztlichen Vereinigung in Höhe von maximal 90.000 Euro. Jetzt sollen beide Prämien nebeneinander ausgezahlt werden können, und zwar in Regionen mit besonders hohem Versorgungsbedarf. Bisher wurde bereits erhaltenes Geld angerechnet. Insgesamt kann eine Niederlassung in einer solchen Region also mit bis zu 150.000 Euro gefördert werden. Zudem können Antragsteller zukünftig bei Eröffnung von weiteren Standorten mehrfach gefördert werden.