Aus Museumsgarten entwendet: Sechs Bronzeplastiken gestohlen - Wert von über 100.000 Euro

München (dpa/lby) - Sechs Bronzeplastiken im Wert von über 100.000 Euro sind im Münchner Stadtbezirk Untermenzing-Allach aus einem Museumsgarten gestohlen worden. Nach ersten Erkenntnissen seien die unbekannten Täter über ein Gartentor auf das Gelände gekommen, teilte die Polizei mit. Der Diebstahl fand nach der bundesweiten Aktion "Tag des offenen Denkmals" zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh statt.