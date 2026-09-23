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Aus Museumsgarten entwendet Sechs Bronzeplastiken gestohlen - Wert von über 100.000 Euro

Nach dem «Tag des offenen Denkmals» fehlen in einem Museumsgarten wertvolle Bronzeplastiken. Die Polizei bittet um Hinweise – was steckt hinter dem Diebstahl?

Aus Museumsgarten entwendet: Sechs Bronzeplastiken gestohlen - Wert von über 100.000 Euro
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Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

München (dpa/lby) - Sechs Bronzeplastiken im Wert von über 100.000 Euro sind im Münchner Stadtbezirk Untermenzing-Allach aus einem Museumsgarten gestohlen worden. Nach ersten Erkenntnissen seien die unbekannten Täter über ein Gartentor auf das Gelände gekommen, teilte die Polizei mit. Der Diebstahl fand nach der bundesweiten Aktion "Tag des offenen Denkmals" zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh statt. 

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Vermutlich transportierten die Täter die Bronzeplastiken mit einem Auto. Jede der Plastiken sei rund 20.000 Euro wert, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.