Im Oktober 2023 hat der Stadtrat der Landgemeinde Großbreitenbach bereits beschlossen, die Satzung für sogenannte Spielapparate für Friedersdorf und Gillersdorf aufzuheben. In der kommenden Stadtratssitzung am 6. Mai um 19 Uhr im Versammlungsraum der Feuerwehr Großbreitenbach soll die Aufhebungssatzung für Spielapparate nun auch für Altenfeld zum Beschluss vorgelegt werden. Damit würde die letzte existierende Spielapparatesatzung in der Landgemeinde der Vergangenheit angehören.