Jetzt nehmen sie das Double in Angriff. "Wir haben gesehen, dass wir in der Weltklasse mithalten können", sagte Bühl. Ihre Mannschaft führt mit sechs Punkten Vorsprung die Bundesliga-Tabelle an und bestreitet am 1. Mai das DFB-Pokal-Finale gegen Werder Bremen. "Jetzt gilt es, beide Wettbewerbe nach Hause zu bringen", forderte Bühl. "Dann können wir auch von einer erfolgreichen Saison sprechen."