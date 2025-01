Am Montag, dem Gedenktag für die NS-Opfer, sind Gedenkveranstaltungen am Erinnerungsort Topf & Söhne in Erfurt und in der Gedenkstätte Buchenwald in Weimar geplant. Am Mittwoch soll bei einer Gedenkstunde im Landtag die 92-jährige KZ-Überlebende Ingeburg Geißler eine Rede halten.