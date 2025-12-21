London - Das Comeback von Max Hopp bei der Darts-Weltmeisterschaft ist zu Ende. Der 29-Jährige unterlag in der zweiten Runde dem Engländer Luke Woodhouse deutlich mit 0:3. Es war Hopps erste Teilnahme auf der größten Bühne der Pfeilewerfer seit 2021. Seither konnte er sich nicht mehr qualifizieren, verlor zwischenzeitlich sogar die Tourkarte. Sie wird für die Teilnahme an großen Turnieren benötigt.