Künftig müssen zudem alle, die Marihuana verkaufen oder verarbeiten möchten, über entsprechende Lizenzen verfügen und die Herkunft und die Menge des in ihrem Besitz befindlichen Cannabis melden. Sobald die Ministerverfügung in der Royal Gazette, der Veröffentlichungsstelle für amtliche Bekanntmachungen, publiziert wird, tritt sie in Kraft. Dies könnte Medienberichten zufolge schon in den nächsten Tagen geschehen.