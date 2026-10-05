Der Bahnanbieter Leo-Express stellt seine neue Fernverbindung von Frankfurt über Eisenach und Erfurt nach Prag, Krakau und Przemyśl nach nur wenigen Monaten wieder ein. Als Grund nennt das tschechische Unternehmen die vielen Bahn-Baustellen in Deutschland. Streckensperrungen und Umleitungen würden die Stabilität des Fahrplans und den Betrieb stark beeinträchtigen; dies sei nicht mehr tragbar, hieß es. Am Sonntag fuhr der Zug ein letztes Mal.