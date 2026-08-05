Wer in diesen Tagen durch die Regalreihen des Rotstifts in der Oehrenstöcker Landstraße in Ilmenau läuft, merkt schnell: Irgendetwas stimmt hier nicht. Zwischen den Waren klaffen Lücken, manche Palettenplätze sind bereits leer. Wo sonst Gartenzubehör, Tierfutter, Haushaltsgegenstände oder Lebensmittel dicht an dicht standen, wirkt das Sortiment plötzlich ausgedünnt. Auch draußen vor dem Markt sind die Anzeichen nicht zu übersehen. Kunden bleiben stehen, schauen sich um und stellen die Frage, die seit Tagen in Ilmenau die Runde macht: Schließt der Rotstift wirklich?