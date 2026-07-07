Es ist für den Wintersport wie ein Schlag in die Magengrube: Seit den ersten Olympischen Winterspielen 1924 im französischen Chamonix war die Nordische Kombination Bestandteil des olympischen Wettkampfprogramms. Diese Ära ist nun zu Ende. Am Dienstag, 7. Juli, gab der Exekutivrat des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) bekannt, dass die Sportart bei den Winterspielen 2030 in Frankreich nicht mehr zum Programm gehören wird.