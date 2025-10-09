Aus für Ampel-Pläne: Bundesforschungsagentur kommt doch nicht nach Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Die noch unter der früheren Ampel-Regierung angekündigte Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (DATI) kommt nicht nach Erfurt. "Die Entscheidung der Bundesregierung zum Stopp der Ansiedlung der Agentur "DATI" in Erfurt ist äußerst bedauerlich, aber nicht vollends überraschend", erklärte Thüringens Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Teichert. Die Entscheidung habe sich bereits mit der Weichenstellung im Koalitionsvertrag der neuen schwarz-roten Bundesregierung abgezeichnet. Das Bundesforschungsministerium kündigte eine Reaktion an, die am Nachmittag noch nicht vorlag.