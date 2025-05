Leider ist es traurige Realität, dass auch Kinder und Jugendliche regelmäßig an Krebs erkranken und in ihrem noch so jungen Leben schon einen harten Kampf kämpfen müssen. Das ist für die kleinen Patienten eine große Herausforderung – doch auch für die Eltern und Geschwister steht die Welt nach solch einer Diagnose plötzlich still. „Die Eltern sind in dieser Situation oft ratlos. Sie hören das Wort ‚Krebs’ und sehen sich sofort am Grab ihrer Kinder stehen“, sagt Karin Allstädt. Sie ist Geschäftsstellenleiterin des Vereins Elterninitiative leukämie- und tumorerkrankter Kinder Suhl/Erfurt. Schnell fügt sie aber an: „Aber die Heilungsrate ist glücklicherweise recht hoch; liegt bei über 80 Prozent.“