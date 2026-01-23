Der Jurist René Kliebisch soll einem Medienbericht zufolge als Präsident des Landesverwaltungsamts in Weimar vorgeschlagen werden. Kliebisch ist seit Anfang des Jahres Vize-Präsident der Behörde und soll dann der Nachfolger von Frank Roßner werden, der im April 66 Jahre alt wird und in den Ruhestand wechselt, wie die „Thüringer Allgemeine“ berichtet. Das Kabinett muss über die Personalie noch entscheiden, hieß es aus dem Thüringer Innenministerium. Im Kabinett wird allerdings nicht mit Widerspruch gerechnet. Die CDU hatte sich mit BSW und SPD darauf verständigt, den nächsten Chef im Landesverwaltungsamt vorzuschlagen. Das Landesverwaltungsamt in Weimar gilt als mächtige Behörde mit der Dienst- und Fachaufsicht über die kommunalen Behörden und mit Zuständigkeiten im Bereich Migration. So ist es beispielsweise für den Betrieb der Landesaufnahmeeinrichtungen für Migranten zuständig. Kliebisch, 1983 in Friedrichroda geboren, verheiratet, zwei Kinder, ist seit Januar 2022 Vorsitzender Richter am Landgericht Mühlhausen und seit Anfang des Jahres an das Landesverwaltungsamt abgeordnet. Der 42-Jährige ist Vorsitzender der CDU-Fraktion im Eisenacher Stadtrat und im Vorstand des Handballclubs ThSV.